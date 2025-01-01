Richterin Barbara Salesch
Folge 747: Drogenkurier
44 Min.Ab 12
1. Fall: Stefanie wird mit 250 Gramm erstklassigem Heroin vom Flughafenzoll erwischt. Hat ihr jemand den Stoff untergemogelt oder ist sie wirklich eine Dealerin? 2. Fall: Cindy wird schwer von einer selbstgebauten Kartoffelkanone verletzt. Nur die dicke Daunenjacke rettet ihr das Leben, sonst hätte das Geschoss sie zerfetzt. Hat Maik aus verschmähter Liebe auf Cindy geschossen?
