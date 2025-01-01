Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 5Folge 750
Folge 750: Eine Leiche verschwindet

44 Min.Ab 12

1. Fall: Unter mysteriösen Umständen verschwindet eine Leiche aus der Totenhalle eines Friedhofs. Hat der Pathologe Winfried Frohloff den Leichnam gestohlen, um ihn für Forschungszwecke zu nutzen? 2. Fall: Mit einer Kastrierzange soll der Ausbeiner Arno dem Lkw-Fahrer Horst die Hoden zerquetscht haben. Arno hat nämlich herausgefunden, dass seine Frau ein Verhältnis mit Horst hat.

