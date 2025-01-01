Richterin Barbara Salesch
Folge 752: Der Nagel im Bett
44 Min.Ab 12
1. Fall: Als sich Horst auf sein Bett wirft, bohrt sich ein Zimmermannsnagel durch seinen Rücken. Er behauptet, Tina, die Freundin seines Bruders Borris, habe ihm das angetan. 2. Fall: Aus Liebeskummer soll Jasmin die Wohnung ihres Ex-Freundes in Brand gesetzt haben. Konnte sie nicht verkraften, dass sich ihr 18 Jahre älterer Freund Jörg ausgerechnet in ihre Mutter verliebt hat?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1