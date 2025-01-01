Richterin Barbara Salesch
Folge 758: Auge um Auge
44 Min.Ab 12
1. Fall: Kopfüber und mit schweren Verletzungen hängt Henning von einer Autobahnbrücke. Till hat Rache genommen, weil Henning Tills Frau Sandra auf dem Gewissen hat. 2. Fall: Der Lehrer Armin hat die Schülerin Tamara mit seinem Auto gerammt. War es ein unglücklicher Unfall oder war er sauer, weil ihn die Schülerin abblitzten ließ?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1