Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 5Folge 758
44 Min.Ab 12

1. Fall: Kopfüber und mit schweren Verletzungen hängt Henning von einer Autobahnbrücke. Till hat Rache genommen, weil Henning Tills Frau Sandra auf dem Gewissen hat. 2. Fall: Der Lehrer Armin hat die Schülerin Tamara mit seinem Auto gerammt. War es ein unglücklicher Unfall oder war er sauer, weil ihn die Schülerin abblitzten ließ?

SAT.1
