Richterin Barbara Salesch
Folge 766: In Gefangenschaft
45 Min.Ab 12
1. Fall: Die schwangere Milou wird in ihrem Haus überfallen und entführt - Henning und Petra sollen sie wochenlang in ihrem Keller gefangen gehalten haben. In einem unbeobachteten Moment kann Milou der Polizei am Telefon ihren Entführungsort beschreiben. 2. Fall: Blutüberströmt kommt Franz zu seinen Kegelbrüdern, ihm fehlt ein Stück vom linken Ohr ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1