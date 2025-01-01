Richterin Barbara Salesch
Folge 772: Vertuschter Selbstmord
44 Min.Ab 12
1. Fall: Heike machte im nahe gelegenen Wald einen grausigen Fund: die Leiche ihrer Tochter Anke. Die Polizei findet jedoch heraus, dass sich die junge Frau im Keller des Elternhauses erschossen hat. Warum wollte Heike den Selbstmord vertuschen? Fall 2: Mit seinen hellseherischen Fähigkeiten will Murat geholfen haben, den entführten Manuel zu befreien. Ist er wirklich ein übersinnlicher Helfer oder doch nur ein Scharlatan?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
