Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Räuber mit Alibi

SAT.1Staffel 5Folge 773
Räuber mit Alibi

Räuber mit AlibiJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 773: Räuber mit Alibi

44 Min.Ab 12

1. Fall: Wie von Sinnen verprügelt Sebastian Herle seine Freundin Kira Geyer, fesselt sie und hält sie drei Wochen lang im Keller gefangen. Niemand, am wenigsten Kira, versteht, warum er ihr das angetan hat. 2. Fall: In Todesangst musste Sandy einem Räuber die Tageseinnahmen ihres Supermarktes überlassen. Sie kennt den Mann: Thomas hat gerade im Knast gesessen, weil er Sandys Chefin vor Jahren überfallen hat. Doch der Täter hat ein Alibi ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen