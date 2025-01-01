Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 5Folge 780
Folge 780: Ein Fall von Verführung?

44 Min.Ab 12

1. Fall: Unerwartet kommt Rolf früher von der Arbeit nach Hause und findet seine Kollegin Miriam, nur mit einem Negligé bekleidet, in seinem Ehebett. Hat er daraufhin versucht, sie zu vergewaltigen oder wollte Miriam ihn verführen? 2. Fall: Gerade aus dem Knast entlassen, soll Enrico bewaffnet und maskiert das Wettbüro überfallen haben, in dem Verena arbeitet.

SAT.1
