Richterin Barbara Salesch

Tödlich: Adventure-Tour mit Krokodil

SAT.1Staffel 5Folge 781
Tödlich: Adventure-Tour mit Krokodil

Folge 781: Tödlich: Adventure-Tour mit Krokodil

44 Min.Ab 12

1. Fall: Thomas wurde bei einer Adventure-Tour in Australien von einem Krokodil zerfleischt; sein Freund Maurice konnte sich ans Ufer retten. Hat Reiseleiterin Janette die beiden nicht vor der Gefahr gewarnt? 2. Fall: Handwerker Robert renoviert ein Luxusappartement. Als Susanne, eine entfernte Bekannte des Wohnungsinhabers, zu Besuch kommt, nimmt er die Identität des Millionärs an und soll auch zwei Rolex-Uhren gestohlen haben.

