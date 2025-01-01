Richterin Barbara Salesch
Folge 782: Im Erdloch
44 Min.Ab 12
Qualvoll soll Svenja in einem Erdloch verhungern, so jedenfalls der angebliche Plan von Falk, dem mutmaßlichen Entführer. Sollte Svenja der Liebe zwischen ihrer Mutter und Falk nicht mehr im Wege stehen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1