SAT.1Staffel 5Folge 783
Folge 783: Sex-Attacke auf einem Kostümball

44 Min.Ab 12

1. Fall: Auf einem Kostümball wird Angelina von einem "Vampir" vergewaltigt. Die Frau ist sicher, ihren Ex-Freund Olaf unter der Maske erkannt zu haben. 2. Fall: Pia wird im Waschkeller zusammengeschlagen. Obwohl sie den Täter nicht erkennen konnte, glaubt sie, dass ihr Ex-Freund Alexander dahintersteckt.

