Richterin Barbara Salesch

Gefährliche Pillen

SAT.1Staffel 5Folge 786
Gefährliche Pillen

Richterin Barbara Salesch

Folge 786: Gefährliche Pillen

45 Min.Ab 12

1. Fall: Nach einem angeblichen Selbstmordversuch wird im Blut von Jasmin eine hohe Konzentration eines Antidepressivums gefunden. Jasmin verdächtigt die Mutter ihres Freundes. 2. Fall: Die Polizei findet bei dem Dealer Ivo 20 Gramm Kokain. Angeblich hat die Polizistin Tanja, mit der er ein Verhältnis hatte, ihm die Drogen untergeschoben.

SAT.1
