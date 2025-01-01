Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Elektroschocker

SAT.1Staffel 5Folge 796
Elektroschocker

Richterin Barbara Salesch

Folge 796: Elektroschocker

43 Min.Ab 12

1. Fall: Alexander soll die Freundin seiner Tochter Lena sexuell belästigt haben. Nach dem Tod seiner Frau war Kira als seelische Unterstützung für Lena in sein Haus gezogen. 2. Fall: Ben wird mit einem Elektroschocker von seinem Freund Max gefoltert. Als er erschöpft und verletzt am Boden liegt, tritt Max zusätzlich auf sein Opfer ein. Dabei erleidet Ben eine Hodenquetschung. Was brachte Max so in Rage?

SAT.1
