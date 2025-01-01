Richterin Barbara Salesch
Folge 797: Das Model
44 Min.Ab 12
Das Topmodel Michelle verblutet, nachdem sie auf einer Pferdekoppel mit einem Holzscheit niedergeschlagen wurde. Für alle ist sofort klar, dass ihr krankhaft eifersüchtiger Ex-Freund Dennis der Täter sein muss. Doch warum ist Michelles Zwillingsschwester Nadine seit der Tat spurlos verschwunden?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1