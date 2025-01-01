Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Das Model

SAT.1Staffel 5Folge 797
Das Model

Das ModelJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 797: Das Model

44 Min.Ab 12

Das Topmodel Michelle verblutet, nachdem sie auf einer Pferdekoppel mit einem Holzscheit niedergeschlagen wurde. Für alle ist sofort klar, dass ihr krankhaft eifersüchtiger Ex-Freund Dennis der Täter sein muss. Doch warum ist Michelles Zwillingsschwester Nadine seit der Tat spurlos verschwunden?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen