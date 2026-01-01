Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Mord ohne Leiche

SAT.1Staffel 5Folge 800
Mord ohne Leiche

Mord ohne LeicheJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 800: Mord ohne Leiche

44 Min.Ab 12

Aus Angst, seine Tochter Annika an einen Drogendealer zu verlieren, soll Holger den kriminellen Marc erschlagen haben. Doch die Leiche bleibt verschwunden! Gibt es zwischen den Männern eine weitere Verbindung, von der niemand erfahren darf?

