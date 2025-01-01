Richterin Barbara Salesch
Folge 802: Eifersuchtswahn
45 Min.Ab 12
1. Fall: In seinem Eifersuchtswahn setzt Sven den Privatdetektiv Erdal auf seine zukünftige Frau Tara an. Der Ermittler findet angeblich heraus, dass Tara ihren Freund betrügt. Als Sven die Beweisfotos sieht, prügelt er aus lauter Frust auf Erdal ein... 2. Fall: Auf der Suche nach seiner Schwester kommt Kanaggs aus Sri Lanka illegal nach Deutschland. Um zu überleben, bricht er bei Familie Höffner ein. Bei seiner Flucht soll er Vater Axel Höffner schwer am Kopf verletzt haben.
Weitere Folgen in Staffel 5
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1