Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 5Folge 805
Folge 805: Ufo-Anhänger

44 Min.Ab 12

1. Fall: Beim Hausbau wird Fabian von Teilen des herabstürzenden Giebels erschlagen. Sein Bruder Raphael hatte das Gleichgewicht verloren und stieß gegen die frisch gemauerte Wand. War es ein tragischer Unfall oder wollte sich Raphael rächen? 2. Fall: Die fanatischen Ufoanhänger Iris und Jens sollen Gloria ein bleibendes Brandmal verpasst haben. Wurde sie wirklich gezwungen sich weihen zu lassen, um von Außerirdischen erkannt zu werden?

