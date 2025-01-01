Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Die Haussklavin

SAT.1Staffel 5Folge 807
Die Haussklavin

Folge 807: Die Haussklavin

44 Min.Ab 12

1. Fall: Über Wochen soll Meike von Marcel in seinem Haus regelrecht als Sklavin gefangen gehalten worden sein. Marcel hingegen behauptet, die junge Frau noch nie in seinem Leben gesehen zu haben. 2. Fall: Die leukämiekranke Tanja wird mit einer schweren Infektion ins Krankenhaus gebracht. Sie hat offenbar ein wichtiges Medikament nicht genommen. Hat Boris, der Tanjas Medikamenteneinnahme überwachte, die Tabletten absichtlich nicht verabreicht?

