Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Hurenstreit

SAT.1Staffel 5Folge 808
Hurenstreit

HurenstreitJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 808: Hurenstreit

44 Min.Ab 12

1. Fall: Die Prostituierte Uschi wurde k.o. geschlagen, kurz darauf ging ihr Wohnwagen in Flammen auf. Als ihre Kollegin Gitti ihr zu Hilfe eilt, verletzt sie sich so schwer, das sie ins Koma fällt. Hat Freier Dieter das Feuer gelegt oder ist das Feuer das Ergebnis eines Hurenstreits? 2. Fall: Nach dem Drogentod ihrer Tochter soll Ellen die ganze Stadt mit Plakaten gepflastert haben, um vor dem Mörder von Sylvia zu warnen ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen