Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Die Komplizen

SAT.1Staffel 5Folge 809
Die Komplizen

Die KomplizenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 809: Die Komplizen

44 Min.Ab 12

1. Fall: Beim Überfall auf einen Geldtransporter soll Marc eine halbe Million Euro erbeutet haben. Doch allein kann er die Sache nicht durchgezogen haben. Als Mittäter kommen Katja und ein dubioser Pelzhändler in Frage. 2. Fall: Sozialamtsmitarbeiter Rüdiger findet bei der allein erziehenden Kathrin massenweise Luxusgüter. Die Sozialhilfeempfängerin behauptet, die Sachen geschenkt bekommen zu haben, weigert sich aber, den Spender zu nennen...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen