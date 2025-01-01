Richterin Barbara Salesch
Folge 809: Die Komplizen
44 Min.Ab 12
1. Fall: Beim Überfall auf einen Geldtransporter soll Marc eine halbe Million Euro erbeutet haben. Doch allein kann er die Sache nicht durchgezogen haben. Als Mittäter kommen Katja und ein dubioser Pelzhändler in Frage. 2. Fall: Sozialamtsmitarbeiter Rüdiger findet bei der allein erziehenden Kathrin massenweise Luxusgüter. Die Sozialhilfeempfängerin behauptet, die Sachen geschenkt bekommen zu haben, weigert sich aber, den Spender zu nennen...
Richterin Barbara Salesch
