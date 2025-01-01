Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 810
44 Min.Ab 12

1. Fall: Als Joachim hört, dass sein Sohn Jörg ein Vergewaltiger sein soll, sieht er rot und prügelt ihn krankenhausreif. Hat Jörg wirklich seine Ex-Freundin Sarah vergewaltigt? 2. Fall: Jana soll 7.000 Euro aus dem Tresor ihres Chefs Karl gestohlen haben. Karl glaubt an die Unschuld seiner Assistentin, doch sein Sohn Jens erhebt schwere Vorwürfe gegen Jana.

SAT.1
