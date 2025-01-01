Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Eiskalter Hass

SAT.1Staffel 5Folge 812
Folge 812: Eiskalter Hass

44 Min.Ab 12

Christian soll seine Ex-Freundin Miriam erschlagen und danach in eine Tiefkühltruhe gesteckt haben. Als er die Leiche beseitigen will, wird er von der Polizei überrascht. Christian beteuert seine Unschuld, er habe seine Ex lediglich gefunden ...

SAT.1
