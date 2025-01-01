Richterin Barbara Salesch
Folge 812: Eiskalter Hass
44 Min.Ab 12
Christian soll seine Ex-Freundin Miriam erschlagen und danach in eine Tiefkühltruhe gesteckt haben. Als er die Leiche beseitigen will, wird er von der Polizei überrascht. Christian beteuert seine Unschuld, er habe seine Ex lediglich gefunden ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1