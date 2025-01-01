Richterin Barbara Salesch
Folge 815: Ausgesetzt
44 Min.Ab 12
1. Fall: Melanie wird beschuldigt, ihr fünf Monate altes Baby vor der Haustür des Kindsvaters Sven ausgesetzt zu haben. Die junge Frau behauptet, dass Sven seinen Sohn Lenard einfach entführt hat. 2. Fall: Kai soll seinen ehemaligen Boss vor dessen Haustür überfallen und beraubt haben. Wollte Kai sich rächen, weil der Videothekenbesitzer Frank ihn kurz vorher entlassen hat?
