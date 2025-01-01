Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Ausgesetzt

SAT.1Staffel 5Folge 815
Folge 815: Ausgesetzt

44 Min.Ab 12

1. Fall: Melanie wird beschuldigt, ihr fünf Monate altes Baby vor der Haustür des Kindsvaters Sven ausgesetzt zu haben. Die junge Frau behauptet, dass Sven seinen Sohn Lenard einfach entführt hat. 2. Fall: Kai soll seinen ehemaligen Boss vor dessen Haustür überfallen und beraubt haben. Wollte Kai sich rächen, weil der Videothekenbesitzer Frank ihn kurz vorher entlassen hat?

