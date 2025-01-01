Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Rache am Nachbarn

SAT.1Staffel 5Folge 818
Rache am Nachbarn

Rache am NachbarnJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 818: Rache am Nachbarn

44 Min.Ab 12

1. Fall: Antonella soll sich böse an ihrem Nachbarn Daniel gerächt haben: Hat sie dem Lkw-Fahrer Sekundenkleber auf die Türklinke geschmiert, weil er sie im Negligé vor der ganzen Hausgemeinschaft bloßgestellt hat? 2. Fall: In einem Wutanfall soll Hartmut die Radmuttern am Wagen seiner Frau Anja gelöst haben. Es kommt zu einem Unfall, bei dem der Berufsschüler Deniz für den Rest seines Lebens entstellt wird.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen