SAT.1Staffel 5Folge 820
Folge 820: Bedrohte Stiefmutter

44 Min.Ab 12

1. Fall: Mike wird beschuldigt, die Stiefmutter seiner Freundin Jennifer mit einem Küchenmesser bedroht zu haben, um sie anschließend zu vergewaltigen. 2. Fall: Petra soll auf den Drogendealer Tobias mit einer AIDS-infizierten Spritze eingestochen haben, damit er sich infiziert. Ist die ehemalige Abhängige wirklich auf ihren Ex-Dealer losgegangen, weil der sie gezwungen hat, weiterhin Drogen an Schüler zu verkaufen?

SAT.1
