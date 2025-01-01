Richterin Barbara Salesch
Folge 820: Bedrohte Stiefmutter
44 Min.Ab 12
1. Fall: Mike wird beschuldigt, die Stiefmutter seiner Freundin Jennifer mit einem Küchenmesser bedroht zu haben, um sie anschließend zu vergewaltigen. 2. Fall: Petra soll auf den Drogendealer Tobias mit einer AIDS-infizierten Spritze eingestochen haben, damit er sich infiziert. Ist die ehemalige Abhängige wirklich auf ihren Ex-Dealer losgegangen, weil der sie gezwungen hat, weiterhin Drogen an Schüler zu verkaufen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1