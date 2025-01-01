Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Tod im Schlafzimmer

SAT.1Staffel 5Folge 823
Tod im Schlafzimmer

Richterin Barbara Salesch

Folge 823: Tod im Schlafzimmer

44 Min.Ab 12

Jessica ist geschockt, als sie ihre Tante Angela mit einem blutigen Messer in der Hand neben ihrer toten Mutter Ingrid findet. Bei der Obduktion stellt sich heraus, dass Ingrid erst erstickt und dann erstochen wurde. Hat Angela aus Eifersucht ihre Schwester ermordet?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

