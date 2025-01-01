Richterin Barbara Salesch
Folge 823: Tod im Schlafzimmer
44 Min.Ab 12
Jessica ist geschockt, als sie ihre Tante Angela mit einem blutigen Messer in der Hand neben ihrer toten Mutter Ingrid findet. Bei der Obduktion stellt sich heraus, dass Ingrid erst erstickt und dann erstochen wurde. Hat Angela aus Eifersucht ihre Schwester ermordet?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1