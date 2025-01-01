Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Junggesellen-Abschied

SAT.1Staffel 5Folge 834
Folge 834: Junggesellen-Abschied

44 Min.Ab 12

1. Fall: Lars soll seinen Jugendfreund Stefan auf dessen Junggesellenabschiedsparty vom Balkon gestoßen haben. Lars allerdings behauptet, Stefan sei aus Verzweiflung vom Balkon gesprungen ... 2. Fall: In letzter Sekunde verhindert Bernd die Vergewaltigung seiner Ex-Freundin Daniela durch ihren neuen Lover Rainer. Die junge Frau bestreitet, dass es eine Gewalttat war. Hat sie Angst vor den Konsequenzen oder hat Bernd die Situation einfach falsch eingeschätzt?

