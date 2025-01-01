Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 836
Folge 836: Herzversagen

44 Min.Ab 12

1. Fall: Michael stirbt in der renommierten Privatklinik Hohenhain an plötzlichem Herzversagen. Krankenschwester Pia hätte seinen Tod verhindern können. Sie behauptet jedoch, nur eine Minute auf der Toilette gewesen zu sein. 2. Fall: Geldtransporterfahrer Thorsten wird von einem maskierten Mann mit vorgehaltener Pistole zur Flucht gezwungen. In seiner Panik überfährt er seinen Kollegen Bert. Von dem maskierten Täter fehlt später jede Spur ...

SAT.1
