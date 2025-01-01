Richterin Barbara Salesch
Folge 838: Tod eines Popsternchens
44 Min.Ab 12
1. Fall: Popsternchen Liz wird nach einem misslungenen Auftritt tot in der Hotelbadewanne aufgefunden. Hat ihr Manager Klaus sie nach einem Streit ermordet und dann einen Selbstmord vorgetäuscht? 2. Fall: Klaus soll bei Karoline vorsätzlich ein unheilbares Ohrenleiden verursacht haben, indem er ihr über Kopfhörer Musik in unvorstellbarer Lautstärke vorgespielt hat. Doch Klaus beteuert seine Unschuld...
Weitere Folgen in Staffel 5
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1