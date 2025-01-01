Richterin Barbara Salesch
Folge 839: Kokain im Gepäck
44 Min.Ab 12
1. Fall: Das Geschwisterpaar Nicola und Malte soll den Obdachlosen Manfred brutal zusammengeschlagen haben, als der sie nachts im Park vor ihrem Haus um Geld anbettelt. Kannten sie Manfred noch als Lehrer, der er vor seinem sozialen Niedergang war? 2. Fall: Nach einem durchfeierten Wochenende in Amsterdam wird Pia auf der Rückfahrt nach Köln mit 50 Gramm Kokain im Gepäck erwischt und festgenommen. Angeblich weiß sie nicht, woher das Rauschgift stammt.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1