Folge 840: Allergischer Schock

44 Min.Ab 12

1. Fall: Nach einem allergischen Schock wird Bankräuber Georg ins Krankenhaus gebracht. Während der Behandlung gelingt ihm dank der Unterstützung von Krankenschwester Cathrin die Flucht. Zwischen Georg und Cathrin scheint es zunächst keine Verbindung zu geben... 2. Fall: Drei Jahre lang haben Edith und Manfred ihre Tochter Ilka gesucht. Dann finden sie sie in einem Bordell wieder. Sie sind sich sicher, dass ihre Tochter dort mit Gewalt festgehalten wird.

SAT.1
