Richterin Barbara Salesch
Folge 843: Der Maskenmann
45 Min.Ab 12
1. Fall: Alice wird in ihrem Schlafzimmer von einem maskierten Mann überfallen und vergewaltigt. Die junge Frau ist fest davon überzeugt, dass ihr verhasster Nachbar Peter dahintersteckt. 2. Fall: Zwei Tage lang wird Jennifer von einem maskierten Mann an einem unbekannten Ort festgehalten. Für ihre Mutter Katharina ist klar, dass der ehemalige Schüler Benjamin der Täter sein muss.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1