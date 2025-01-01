Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Der Maskenmann

SAT.1Staffel 5Folge 843
Der Maskenmann

Richterin Barbara Salesch

Folge 843: Der Maskenmann

45 Min.Ab 12

1. Fall: Alice wird in ihrem Schlafzimmer von einem maskierten Mann überfallen und vergewaltigt. Die junge Frau ist fest davon überzeugt, dass ihr verhasster Nachbar Peter dahintersteckt. 2. Fall: Zwei Tage lang wird Jennifer von einem maskierten Mann an einem unbekannten Ort festgehalten. Für ihre Mutter Katharina ist klar, dass der ehemalige Schüler Benjamin der Täter sein muss.

SAT.1
