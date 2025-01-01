Richterin Barbara Salesch
Folge 846: Auftragsmord
44 Min.Ab 12
Axel soll seinen Chef, den wohlhabenden Bauunternehmer Stefan Hinrichs, mit einem Dolch erstochen haben. Noch am Abend zuvor führte er ein mysteriöses Telefonat mit einer unbekannten Frau. Handelte der mehrfach vorbestrafte Gewaltverbrecher aus Habgier oder wurde er mit dem Mord beauftragt?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1