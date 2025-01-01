Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Auftragsmord

SAT.1Staffel 5Folge 846
Auftragsmord

AuftragsmordJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 846: Auftragsmord

44 Min.Ab 12

Axel soll seinen Chef, den wohlhabenden Bauunternehmer Stefan Hinrichs, mit einem Dolch erstochen haben. Noch am Abend zuvor führte er ein mysteriöses Telefonat mit einer unbekannten Frau. Handelte der mehrfach vorbestrafte Gewaltverbrecher aus Habgier oder wurde er mit dem Mord beauftragt?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen