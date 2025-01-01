Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Eine Überdosis Potenzmittel

SAT.1Staffel 5Folge 849
Eine Überdosis Potenzmittel

Eine Überdosis PotenzmittelJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 849: Eine Überdosis Potenzmittel

45 Min.Ab 12

1. Fall: Eine Stichflamme aus einer Spraydose verbrennt Marco das halbe Gesicht. Seine Frau Katrin, die gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde, soll ihn zusammen mit ihrer Freundin so entstellt haben. 2. Fall: Wegen einer Überdosis Potenzmittel bricht Ricardo auf der Baustelle zusammen. Impotenz ist die Folge, mit der das Opfer jetzt leben muss. Hat ihm seine Ex-Geliebte Vanessa das Mittel in den Tee gemischt?

