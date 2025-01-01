Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Anschlag auf Anwalt

SAT.1Staffel 5Folge 862
Anschlag auf Anwalt

Anschlag auf AnwaltJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 862: Anschlag auf Anwalt

44 Min.Ab 12

1. Fall: Bei einem Anschlag wird Rechtsanwalt Dirk Hanebeck niedergeschossen - offensichtlich der Racheakt seines ehemaligen Mandanten Jörg Sander. Doch der sitzt gerade im Gefängnis... 2. Fall: Stefanie soll ihren Ehemann mit dem Auto überrollt haben, das dieser gerade reparierte. Konnte sie nicht ertragen, dass ihr Mann sein Auto mehr liebt als sie?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen