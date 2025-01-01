Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Konkurrenz

SAT.1Staffel 5Folge 863
Konkurrenz

Folge 863: Konkurrenz

44 Min.Ab 12

Marcel soll seinen Arbeitskollegen Hendrik ins Koma geprügelt haben. Ging Marcels Konkurrenzdenken wirklich so weit, dass er seinen Kollegen fast tödlich verletzte oder versucht der Geschäftsmann, ein dunkles Geheimnis zu verbergen?

