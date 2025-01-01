Richterin Barbara Salesch
Folge 866: Tödliche Affäre
44 Min.Ab 12
Der erfolgreiche Verleger Philipp soll seine junge Geliebte Janine mit einem Kristallaschenbecher erschlagen haben. Angeblich hat die junge Frau ihm gedroht, mit der Affäre an die Öffentlichkeit zu gehen. War Philipp sein Ruf und seine Karriere wirklich wichtiger als ein Menschenleben?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Copyrights:© SAT.1