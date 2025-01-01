Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Entstellt

SAT.1Staffel 5Folge 867
44 Min.Ab 12

1. Fall: Eine mit Schwefelsäure versetzte Schönheitspflege verätzt Regine bei der Präsentation ihrer neuesten Pflegeserie das ganze Gesicht. Wollte sich ihre Tochter Martina rächen, weil sich Regines Lover Axel für die Mutter und nicht für sie entschieden hat? 2. Fall: Floristin Tara soll ihre blinde Freundin Sandy von einer Brücke gestoßen haben. Wollte sich Tara mit diesem Anschlag dafür rächen, dass Sandy ihr den Freund ausgespannt hat?

