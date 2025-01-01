Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Rache einer gequälten Ehefrau

SAT.1Staffel 5Folge 870
Folge 870: Rache einer gequälten Ehefrau

45 Min.Ab 12

1. Fall: Andreas wird unter einem Auto begraben, nachdem seine Frau Karin die Hebebühne manipuliert haben soll - seitdem ist er Brust abwärts gelähmt. Wollte Karin sich dafür rächen, dass sie jahrelang von Andreas und dessen Mutter gequält wurde? 2. Fall: Mit Herzrasen und Schweißausbrüchen wird Gisela ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte stellen eine Überdosis Speed fest. Wollte Ehemann Wolfgang sich an ihr rächen oder steckt seine neue Liebe Antonia hinter dem Anschlag?

SAT.1
