Richterin Barbara Salesch
Folge 874: Ungewollte Verführung
44 Min.Ab 12
1. Fall: Nur zwei Wochen nach seiner Haftentlassung soll Benno seine Ex-Freundin Jennifer überfallen und ihr Auto gestohlen haben. Doch Benno beteuert, sich geändert zu haben. 2. Fall: Die beste Freundin seiner Frau soll Jens nach einem Kneipenabend im Ehebett vergewaltigt haben. Hat der angetrunkene Mann wirklich die Kontrolle über sich verloren oder war es Denise, die ihn verführt hat?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1