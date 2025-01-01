Richterin Barbara Salesch
Folge 875: Mord auf der Abi-Feier
44 Min.Ab 12
Mit einem Tranchiermesser wird Nicolas bei der Feier zum zehnjährigen Abitur auf der Toilette erstochen. Der frühere Jahrgangssprecher hatte sich durch sein rücksichtsloses Verhalten viele Feinde gemacht. Wollte sich seine ehemalige Klassenkameradin Elena nach so vielen Jahren dafür rächen, dass Nicolas sie früher gedemütigt hat?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1