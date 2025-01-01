Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Nächtlicher Überfall

SAT.1Staffel 5Folge 876
Nächtlicher Überfall

Richterin Barbara Salesch

Folge 876: Nächtlicher Überfall

45 Min.Ab 12

Spät am Abend wird Bettina von einem maskierten Mann überfallen, ausgezogen und mit Handschellen gefesselt. Dann hört sie, wie hinter ihr eine Waffe entsichert und der Lauf einer Pistole gegen ihren Hinterkopf gedrückt wird. Konnte Thorsten nicht akzeptieren, dass Bettina seine Liebe verschmähte?

