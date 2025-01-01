Richterin Barbara Salesch
Folge 876: Nächtlicher Überfall
45 Min.Ab 12
Spät am Abend wird Bettina von einem maskierten Mann überfallen, ausgezogen und mit Handschellen gefesselt. Dann hört sie, wie hinter ihr eine Waffe entsichert und der Lauf einer Pistole gegen ihren Hinterkopf gedrückt wird. Konnte Thorsten nicht akzeptieren, dass Bettina seine Liebe verschmähte?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1