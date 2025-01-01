Richterin Barbara Salesch
Folge 877: Vogelspinnen-Horror
45 Min.Ab 12
1. Fall: Die GoGo-Tänzerin Sabrina wird in einer Disco betäubt und anschließend in eine Abstellkammer geschleift. Als sie wieder zu sich kommt, sitzen zwei handtellergroße Vogelspinnen auf ihrem Gesicht. 2. Fall 2: Timo soll seinen Pitbull auf den neuen Verehrer seiner Ex-Freundin Deborah gehetzt haben. Doch Hendrik kann sich wehren und tötet den Hund. Hat Timo seinen eigentlich sanftmütigen Pitbull wirklich mit Absicht auf den Nebenbuhler losgelassen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1