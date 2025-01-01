Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Ein Fall von Mobbing?

SAT.1Staffel 5Folge 879
Ein Fall von Mobbing?

Ein Fall von Mobbing?Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 879: Ein Fall von Mobbing?

44 Min.Ab 12

1. Fall: Heike erleidet tiefe Schnittverletzungen, als sie in eine Glasvitrine stürzt. Wurde sie von ihrem Geschäftspartner Paul gestoßen oder hat sie sich selbst verletzt, um ihn aus der Firma zu mobben? 2. Fall: Im Saft von Detektiv Waldemar wurde Rattengift gefunden - wollte sich Anuschka dafür rächen, dass er mit ihr Schluss gemacht hat? Oder hat der Detektiv etwas beobachtet, was ihn das Leben kosten sollte?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen