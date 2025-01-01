Richterin Barbara Salesch
Folge 888: Schreie im Wald
44 Min.Ab 12
Der Versicherungsvertreter Peter verblutet qualvoll im Wald - seine Leiche wird nackt und zwischen zwei Bäumen gefesselt gefunden. Wollte sich seine Freundin für jahrelange Demütigungen rächen oder handelt es sich um einen Ritualmord?
