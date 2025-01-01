Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Swingerclub

SAT.1Staffel 5Folge 891
Folge 891: Im Swingerclub

44 Min.Ab 12

1. Fall: Bei Fesselspielen im Swingerclub wird Claudia so brutal mit einer Peitsche geschlagen, dass sie blutige Striemen und Narben davonträgt. Hat sich die eifersüchtige Ehefrau Angelika an ihr gerächt? 2. Fall: Weil Iris mit ihrem Schwiegersohn geschlafen hat, soll ihr ihre Tochter siedendes Öl übers Dekolletee geschüttet haben.

SAT.1
