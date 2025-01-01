Richterin Barbara Salesch
Folge 892: Der Schattenmann
45 Min.Ab 12
Der Ermittler Thomas ist angeklagt, seine Frau erschossen zu haben. War sie ihm im Weg, weil er sich bei Recherchen im Milieu verliebt hat oder ist der Mord die Rache eines Mafiabosses, den Thomas auffliegen ließ?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1