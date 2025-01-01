Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1450
Folge 1450: Aylins Traum vom Leben

43 Min.Ab 12

Die 17-jährige Türkin Aylin wird beschuldigt, sich in einem Horrorkostüm in den Elektroladen ihres ehemaligen Chefs Manfred geschlichen zu haben, um dort einen MP3-Player und einen DVD-Recorder zu stehlen - Manfred erlitt einen Herzinfarkt und starb. Steckt die sehr streng erzogene Aylin tatsächlich hinter der Tat, obwohl sie Manfred ein Praktikum zu verdanken hatte?

SAT.1
