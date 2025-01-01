Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Die falsche Familie

SAT.1Staffel 9Folge 1468
Die falsche Familie

Richterin Barbara Salesch

Folge 1468: Die falsche Familie

44 Min.Ab 12

Sascha wird beschuldigt, das Restaurant des Ehepaares Geiger in Brand gesteckt zu haben, so dass es vollkommen zerstört wurde. Wollte der Blumenlieferant Eindruck bei der Familie seiner Freundin Gina machen, um endlich von ihnen akzeptiert zu werden? Immerhin hatten die Geigers hohe Schulden bei den Italienern ...

