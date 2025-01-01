Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hass

SAT.1Staffel 9Folge 1472
Folge 1472: Hass

43 Min.Ab 12

Meike Heinz soll den Adoptivvater ihres Verlobten Benjamin in ein Hotelzimmer gelockt, ihn dort ans Bett gefesselt und ihm dann ätzenden Haushaltsreiniger eingeflößt haben. Sie beteuert ihre Unschuld, obwohl das Opfer sie angeblich vergewaltigt haben soll. Ihr Verlobter glaubt ihr, doch seine Schwester ist sich sicher, dass Meike die Täterin ist ...

SAT.1
