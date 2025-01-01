Richterin Barbara Salesch
Folge 1472: Hass
43 Min.Ab 12
Meike Heinz soll den Adoptivvater ihres Verlobten Benjamin in ein Hotelzimmer gelockt, ihn dort ans Bett gefesselt und ihm dann ätzenden Haushaltsreiniger eingeflößt haben. Sie beteuert ihre Unschuld, obwohl das Opfer sie angeblich vergewaltigt haben soll. Ihr Verlobter glaubt ihr, doch seine Schwester ist sich sicher, dass Meike die Täterin ist ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1